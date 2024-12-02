13-ю пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

Российских пенсионеров ждёт приятный сюрприз в преддверии новогодних праздников. В Государственной Думе обсуждается законопроект о введении так называемой «13-й пенсии» — однократной выплаты, которая автоматически будет начислена каждому пенсионеру вместе с декабрьской пенсией.

Эта инициатива направлена на поддержку граждан старшего поколения в период праздников и повышения расходов.

Что известно о «13-й пенсии»?

Согласно проекту, «13-я пенсия» будет начисляться в размере ежемесячной пенсии каждого получателя. Например, в 2024 году средний размер страховой пенсии составляет 22,4 тысячи рублей. Это означает, что в декабре пенсионеры смогут получить двойную сумму — регулярную пенсию плюс дополнительную выплату.

Выплата планируется к перечислению до конца декабря, чтобы пенсионеры могли использовать средства на подготовку к Новому году: покупку подарков, продуктов для праздничного стола или оплату других нужд.

Почему это важно?

Новый год традиционно является временем повышенных расходов, и многие пенсионеры, живущие на ограниченные средства, сталкиваются с финансовыми трудностями в этот период. Дополнительная выплата поможет облегчить нагрузку на бюджет и обеспечить комфортную встречу праздника.

Экономисты отмечают несколько ключевых преимуществ «13-й пенсии»:

Увеличение покупательной способности. Выплата стимулирует пенсионеров активнее тратить деньги, что поддерживает экономику.

Социальная поддержка. Это шаг, направленный на улучшение качества жизни граждан старшего поколения.

Положительное настроение. Финансовая помощь в преддверии праздников создаёт атмосферу заботы и поддержки.

Кто сможет получить выплату?

Планируется, что «13-я пенсия» будет начисляться всем категориям пенсионеров:

Получателям страховых пенсий.

Пенсионерам, получающим социальные выплаты.

Военным пенсионерам.

Начисление будет происходить автоматически, что избавит граждан от необходимости подачи заявлений или оформления документов.

Когда ожидать выплату?

Законопроект предполагает, что выплаты начнутся до конца декабря 2024 года. Пенсионерам рекомендуется следить за поступлением средств на свои счета, чтобы точно знать дату начисления.

Как это изменит жизнь пенсионеров?

Дополнительные средства станут значимой поддержкой, особенно для тех, кто привык экономить на повседневных расходах. Возможность подготовить праздничный стол или порадовать близких подарками создаст для пожилых людей больше радости и ощущение заботы со стороны государства.

Инициатива о «13-й пенсии» — это шаг к повышению социальной защищённости пенсионеров. Если законопроект будет принят, выплата станет не только финансовой поддержкой, но и символом заботы о гражданах старшего поколения в праздничный период. Пенсионерам остаётся только ждать официального подтверждения и готовиться встречать Новый год с приятным бонусом.