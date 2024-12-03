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13 пенсию дадут к праздникам: пенсионеров ошарашили неожиданным и приятным сюрпризом

В последние месяцы 2024 года российским пенсион...

mos.ru

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В последние месяцы 2024 года российским пенсионерам может быть предложена дополнительная выплата, известная как «13-я пенсия».

Госдума обсуждает законопроект, который позволит автоматически начислять единовременную выплату в размере обычной пенсии одновременно с декабрьскими выплатами. Этот шаг нацелен на оказание поддержки пожилым людям в период подготовки к новогодним праздникам.

Что представляет собой «13-я пенсия»?

Это единовременная финансовая помощь, эквивалентная размерам регулярной пенсионной выплаты. К примеру, если среднемесячная страховая пенсия в 2024 году составляет 22 400 рублей, пенсионеры получат две выплаты в декабре: стандартную пенсию и дополнительную сумму в том же размере. Эти средства будут перечислены до окончания декабря, что позволит пенсионерам использовать их для новогодних покупок.

Кто может рассчитывать на выплату?

Дополнительная выплата будет доступна всем пенсионерам:

— Получателям страховых пенсий по возрасту;
— Получателям социальных пенсий;
— Военным пенсионерам.

Преимущества «13-й пенсии»:

— Финансовая поддержка: Дополнительные средства помогут пенсионерам свободно планировать свои расходы в преддверии праздников.
— Праздничное настроение: Возможность организовать новогодние застолья, сделать подарки своим близким и поддержать традиции семьи.
— Стимулирование экономики: Увеличение покупательной способности пенсионеров в конце года окажет позитивное влияние на рынок товаров и услуг.

Как это скажется на жизни пенсионеров?

Эта инициатива призвана обеспечить финансовую поддержку миллионам пожилых людей, улучшая их жизненные условия и помогая покрыть праздничные расходы. «13-я пенсия» станет значительной помощью, создающей у пенсионеров чувство уверенности и комфорта.

Когда можно ожидать выплаты?

Выплата «13-й пенсии» планируется до конца текущего года.

Символ государственной заботы:

Если законопроект будет принят, «13-я пенсия» станет важным символом внимания и заботы о пожилых гражданах в преддверии праздников, обеспечивая им финансовую стабильность и радостное настроение.

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