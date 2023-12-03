13 пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

В ближайшее время российским пенсионерам может быть сделано приятное предложение - начисление однократной выплаты в размере примерно 20 тысяч рублей, известной как "13-я пенсия". Согласно законопроекту, каждый пенсионер будет иметь право на эту дополнительную выплату, которая автоматически начисляется вместе с ежемесячной пенсией. Планируется произвести выплату до наступления новогодних праздников в размере обычной пенсии пенсионера.

В 2023 году средний размер страховой пенсии составляет примерно 20 тысяч рублей. Таким образом, в декабре российские пенсионеры смогут получить в два раза большую сумму, что станет значительной поддержкой перед праздниками, сообщает sport-kp.