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· Алина Алмакаева

13 пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

13 пенсию дадут к праздникам: пенсионеров огорошили неожиданным и приятным сюрпризом

Pixabay

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В ближайшее время российским пенсионерам может быть сделано приятное предложение - начисление однократной выплаты в размере примерно 20 тысяч рублей, известной как "13-я пенсия". Согласно законопроекту, каждый пенсионер будет иметь право на эту дополнительную выплату, которая автоматически начисляется вместе с ежемесячной пенсией. Планируется произвести выплату до наступления новогодних праздников в размере обычной пенсии пенсионера.

В 2023 году средний размер страховой пенсии составляет примерно 20 тысяч рублей. Таким образом, в декабре российские пенсионеры смогут получить в два раза большую сумму, что станет значительной поддержкой перед праздниками, сообщает sport-kp.

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