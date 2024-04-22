100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве раскрыли самые худшие марки колбасы

Роскачество недавно провело исследование сервелата, одного из наиболее популярных мясных продуктов среди россиян, и опубликовало результаты, выделив производителей, чьи продукты вызывают опасения, и те, что рекомендованы к покупке.

Производители, чья продукция не рекомендуется к покупке:

«Дмитрогорский продукт» замечен в использовании недекларированных красителей и следов антибиотиков, что поставило этот бренд на последнее место в рейтинге.

«Стародворские колбасы» включили в свои продукты куриное мясо и сою, что является нарушением стандартов для сервелата.

Продукция «Йола агрохолдинг» и «Черкизовский» также содержала антибиотики и другие неподходящие добавки.

Вместе с тем в список не рекомендованных к покупке продуктов попали колбасы под марками «Великолукский мясокомбинат», «Атяшево», «Малаховский» из линейки «Натуральные продукты», «Микоян», «Кортлав». Эти производители были отмечены за недостаточное качество своих изделий.

Результаты этого исследования предоставляют ценную информацию для потребителей, позволяя им сделать информированный выбор и избегать продукции, которая может быть вредной для здоровья. Важно не только обращать внимание на цену, но и тщательно изучать состав продукта, указанный на этикетке.