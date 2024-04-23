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100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили самые худшие марки колбасы

100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили самые худшие марки колбасы

news2.ru

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Роскачество завершило детальное исследование сервелата, излюбленного вида колбасы среди российских потребителей, и выпустило отчет, который выделяет производителей с потенциально вредной продукцией и тех, кого стоит избегать.

Производители с продукцией, не рекомендованной к покупке:

«Дмитрогорский продукт» оказался самым худшим из худших из-за использования несанкционированных красителей и обнаружения антибиотиков в их продукции.

«Стародворские колбасы» использовали в составе своего сервелата курицу и сою, что противоречит традиционным рецептурам.

«Йола агрохолдинг» и «Черкизовский» также включили в свои продукты антибиотики и другие нежелательные компоненты.

Дополнительно к этому списку, «Великолукский мясокомбинат», «Атяшево», «Малаховский» (под брендом «Натуральные продукты»), «Микоян», «Кортлав» были отмечены за неудовлетворительное качество своих изделий.

Эти результаты предоставляют ценные данные для потребителей, позволяя им делать осознанный выбор, исключая те продукты, которые могут оказаться вредными. При выборе продуктов важно не только обращать внимание на цену, но и тщательно проверять состав продукта, указанный на упаковке, чтобы избежать потенциально вредных ингредиентов.

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