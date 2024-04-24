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100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили наихудшие марки колбасы

100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве озвучили наихудшие марки колбасы

sskidki.ru

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Роскачество провело тщательное исследование рынка сервелата, выявив производителей, чья продукция может представлять риск для здоровья. Отчет об исследовании подчеркивает необходимость более внимательного подхода к выбору мясных продуктов.

Производители под вопросом:

  • «Дмитрогорский продукт» находится в списке нерекомендуемых производителей из-за использования запрещенных красителей и обнаружения антибиотиков в продукции. Это нарушение не только стандартов качества, но и требований безопасности пищевых продуктов.
  • «Стародворские колбасы» использовали в составе своего сервелата ингредиенты, такие как курица и соя, что является отступлением от классических рецептур, вводя в заблуждение потребителей, ожидающих традиционный продукт.
  • «Йола агрохолдинг» и «Черкизовский» также указаны за добавление в свои продукты антибиотиков и других вредных компонентов, что может негативно сказаться на здоровье потребителей.
  • Дополнительно, «Великолукский мясокомбинат», «Атяшево», «Малаховский» (под маркой «Натуральные продукты»), «Микоян» и «Кортлав» были отмечены за низкое качество изготовления своих изделий.

Практические советы для потребителей:

  1. Результаты этого исследования служат напоминанием о важности внимательного отношения к составу продуктов, особенно при покупке колбас и других мясных изделий:
  2. Изучайте этикетки: всегда проверяйте состав продукта на наличие неожиданных ингредиентов и добавок.
  3. Ищите сертификацию: предпочитайте продукты, которые прошли строгую сертификацию и имеют соответствующие маркировки качества.
  4. Избегайте подозрительно дешевых товаров: низкая цена часто указывает на возможные компромиссы в качестве и безопасности продукта.
  5. Отдавайте предпочтение проверенным брендам: бренды с установленной репутацией чаще всего гарантируют более высокое качество продукции.

Эти меры помогут обеспечить не только вкус вашей пищи, но и ваше здоровье, предотвращая потребление продуктов, которые могут быть вредны.

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