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100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве назвали самые худшие марки колбасы

100% соя, ни грамма мяса: в Роскачестве назвали самые худшие марки колбасы

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Эксперты Роскачества провели анализ нескольких видов сервелата, популярного среди потребителей продукта. После исследования был составлен список марок колбас, которые не рекомендуется покупать даже со скидкой. Отчет об этом был опубликован на платформе PRIMPRESS.

Согласно данным исследования, сервелат под брендом "Дмитрогорский продукт" занял последнее место, так как в его составе были обнаружены красители, не указанные на упаковке, и следы антибиотиков. "Стародворские колбасы" содержали куриное мясо и сою, что является недопустимым для данного продукта. "Сервелат" от "Йола агрохолдинг" также был критикован за наличие антибиотиков в составе, что привело к получению низкой оценки. Кроме того, в черный список попал сервелат "Черкизовский" из-за содержания антибиотиков, животного белка и ДНК птицы.

Помимо упомянутых марок, эксперты отметили и другие производители сервелата с низкими показателями. Среди них оказались "Великолукский мясокомбинат", "Атяшево", "Натуральные продукты "Малаховский", "Микоян" и "Кортлав", которые получили скромные оценки.

В то же время, в отчете были выделены марки сервелата, которые рекомендуется выбирать благодаря высокому качеству и превосходному вкусу. Список лучших производителей включает:

- "Ближние горки",
- "Клинский",
- "Ремит",
- "Велком",
- "Владимирский стандарт".

Эти бренды сервелата получили положительные отзывы экспертов и рекомендуются к приобретению за счет своего высокого качества и безопасности.

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