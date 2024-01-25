100% пальмового масла, ни капли какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые не стоит пробовать даже бесплатно

Роскачество выявило, что на рынке шоколада есть как выдающиеся образцы, так и те, которые следует избегать. Экспертиза охватила широкий спектр продукции, и одним из важных критериев стало наличие или отсутствие пальмового масла. Потребители, особенно внимательные к выбору продуктов, выражают определенные беспокойства по поводу использования пальмового масла в производстве шоколада, ведь это вещество вызывает определенные тревоги с точки зрения здоровья.

Роскачество провело обширные проверки в прошлом году и пришло к выводу, что среди разнообразия шоколадных изделий представлены как качественные, так и те, которые следует рассматривать с осторожностью. Среди молочного шоколада выделяются отечественные бренды «Аленка» и «Коркунов», заслужившие высокие оценки экспертов. Кроме того, марки «Победа Вкуса», «Яшкино» и «Конфил» получили одобрение организации.

Тем не менее, обнаружены и образцы, на которые следует обратить внимание с настороженностью. Например, шоколадная марка из Калининградской области попала в черный список из-за отсутствия молочного жира и обнаружения лауриновой кислоты, что может свидетельствует о добавлении заменителей какао и пальмового масла.