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100% пальма: в Росконтроле рассказали, какое молоко не стоит покупать даже по скидке

100% пальма: в Росконтроле рассказали, какое молоко не стоит покупать даже по скидке

vik-shoping.ru

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Организация Росконтроль, существующая для того, чтобы следить за качеством и безопасностью продуктов, предлагаемым россиянам на полках магазинов, провела исследования любимого многими гражданами и их детьми молока и назвала молочные марки, которые настоятельно советует избегать.

Согласно итогам исследования экспертов, молоко, производимое и выпускаемое марками «Маруся», «Честное коровье молоко» и «36 копеек» является некачественным и, более того, опасным, так как в некоторых образцах были обнаружены кишечная палочка и растительные жиры, что свидетельствует о недобросовестности производителей и их желании сэкономить на изготовлении.

Специалисты Росконтроля не рекомендуют использовать такое молоко даже для приготовления выпечки и блинов, так как оно, в первую очередь, невкусное, во вторую, не полезное, сообщает PRIMPRESS.

Вместе с тем эксперты назвали отечественные бренды молока, которые соответствуют всем нормам и стандартам, поэтому их можно смело покупать и не беспокоиться о своем здоровье. К ним относятся «Экомилк», «Село Зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино».

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