Новости России
· Ульяна Сенько

100% пальма: в Росконтроле рассказали, какое молоко не стоит покупать даже по акции

100% пальма: в Росконтроле рассказали, какое молоко не стоит покупать даже по акции

PRIMPRESS

Подписаться в Telegram

Эксперты Росконтроля провели исследование одного из самых популярных продуктов среди россиян - молока, и выявили бренды, которые не рекомендуется приобретать.

Молоко является неотъемлемой частью рациона питания большинства жителей России. Поэтому организация, ответственная за контроль качества и безопасности товаров на рынке, приняла решение проверить отечественные производители молочной продукции, чтобы потребители знали, какие из них заслуживают доверия, а какие лучше избегать.

В список нежелательных к приобретению и употреблению молочных брендов вошли «Маруся», «Честное коровье молоко» и «36 копеек». В их продукции были обнаружены кишечные палочки и растительные жиры, которые не были указаны на упаковках, что является серьезным нарушением ГОСТ и обманом потребителя.

Однако не все молочные продукты оказались низкого качества: «Село зеленое», «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки» и «Экомилк» были признаны лучшими. В их продукции не было обнаружено консервантов и антибиотиков, что свидетельствует о натуральности и безопасности этих товаров, пишет «Примпресс».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

барьерная защита от тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

На Даурской в Казани построят тепличное хозяйство

Интересное в Казани

3 дня назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

ремонт водонагревателей термекс в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

Новости Казани

день назад

В Казани подтвердили отмену концерта рэпера Matrang

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане все чаще отдают предпочтение никаху, а не регистрации в ЗАГСе

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют температурные качели от -18 до +1 градусов

Новости Татарстана

день назад

В трех городах Татарстана сети ЖКХ изношены до критического состояния
Лонгриды
2 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Казани

4 часа назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба

Интересное в Казани

день назад

Кейтеринг для особых праздников: учет предпочтений каждого гостя

Новости Татарстана

5 часов назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

6 часов назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
7 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане поднялся минимальный потребительский бюджет

Новости Татарстана

8 часов назад

В Набережных Челнах потратят 100 млн рублей на замену футбольного поля

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане содержание кошки за год подорожало почти на 5%
Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.
Интересное в Казани
4 дня назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.