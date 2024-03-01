100% пальма: в Росконтроле рассказали, какое молоко не стоит покупать даже по акции

Эксперты Росконтроля провели исследование одного из самых популярных продуктов среди россиян - молока, и выявили бренды, которые не рекомендуется приобретать.

Молоко является неотъемлемой частью рациона питания большинства жителей России. Поэтому организация, ответственная за контроль качества и безопасности товаров на рынке, приняла решение проверить отечественные производители молочной продукции, чтобы потребители знали, какие из них заслуживают доверия, а какие лучше избегать.

В список нежелательных к приобретению и употреблению молочных брендов вошли «Маруся», «Честное коровье молоко» и «36 копеек». В их продукции были обнаружены кишечные палочки и растительные жиры, которые не были указаны на упаковках, что является серьезным нарушением ГОСТ и обманом потребителя.

Однако не все молочные продукты оказались низкого качества: «Село зеленое», «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Молоко нашей дойки» и «Экомилк» были признаны лучшими. В их продукции не было обнаружено консервантов и антибиотиков, что свидетельствует о натуральности и безопасности этих товаров, пишет «Примпресс».