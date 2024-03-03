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100% пальма, совсем без молока: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

100% пальма, совсем без молока: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

rg.ru

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Эксперты представили список брендов молока, которые лучше не приобретать при покупках в магазинах, так как исследование, проведенное Росконтролем, выявило, что эти продукты оказались поддельными.

Поэтому даже в кулинарии, в том числе для выпечки блинов и других блюд, их использование не рекомендуется, как сообщает PRIMPRESS.

Эксперты из экспертного центра Росконтроля провели анализ данного сегмента рынка. Они закупили более 50 известных молочных брендов в различных магазинах для последующего тестирования в независимых лабораториях по различным параметрам.

Было отмечено, что некоторые из брендов были оценены как высококачественные экспертами. Например, молоко "Экомилк" с содержанием жира 3,2% было признано подлинным экспертным жюри, как продукт без добавления антибиотиков или консервантов, обладающий безопасностью и отличным вкусом.

Также среди лучших брендов по результатам исследования оказались "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Анализы лабораторий подтвердили, что указанные продукты не содержат добавок растительных жиров и не являются продуктами из сухого молока.

Однако некоторые из марок не прошли испытание. Например, бренд "Маруся" был добавлен в список не рекомендуемых из-за выявленной кишечной палочки и превышения микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" признаны поддельными из-за обнаружения фитостеринов, свидетельствующих о добавлении растительных жиров, что подвергает подозрению подлинность таких продуктов.

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