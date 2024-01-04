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· Артем Акчурин

100% пальма, ни капли шоколада: Роскачество назвало марки конфет, которые даже соседям дарить стыдно

100% пальма, ни капли шоколада: Роскачество назвало марки конфет, которые даже соседям дарить стыдно

crispy.news

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Специалисты Роскачества выразили крайние опасения в отношении конфет, которые могут негативно повлиять на здоровье, особенно у детей. В ходе проведенного анализа нескольких образцов было обнаружено наличие опасных веществ.

В исследовании использовались упаковки конфет, приобретенных в учреждении, получившем аккредитацию от правительства Российской Федерации. Были проанализированы различные виды конфет, такие как шоколадные, карамельные и другие, которые часто выбирают в качестве подарков на различные праздники, включая Новый год.

Было изучено более двадцати популярных наборов, включая импортные бренды, такие как Milky Way и Kinder, а также российские бренды типа "Яшкино" и "Аленки", представленные в новогоднем дизайне и разной ценовой категории. Однако результаты исследования оставили много желать лучшего: хотя обнаружение опасных веществ в конфетах не было зафиксировано, специалисты выявили присутствие вредных ингредиентов, ограничение потребления которых детям настоятельно рекомендуется.

В некоторых сладостях были обнаружены искусственные подсластители, красители и консерванты. Диетологи рекомендуют настоятельно избегать данных продуктов в рационе детей, следовательно, аналогичные конфетные наборы как подарки детям лучше не рассматривать.

Тем не менее, конфеты бренда Only, выпускающие молочные шоколадные изделия, успешно прошли все этапы проверки. Они не содержат опасных компонентов, что делает их безопасными для детей разных возрастов на протяжении праздников. Такие положительные результаты исследования могут стать надежной альтернативой для родителей, которые ищут безопасные лакомства для своих детей.

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