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· Алина Алмакаева

100% пальма, ни капли молока: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

100% пальма, ни капли молока: в Росконтроле рассказали какое молоко не стоит покупать даже по акции

aif.ru

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Экспертный анализ выявил список молочных марок, которые лучше избегать при покупке в магазинах из-за их поддельности. По данным исследования, проведенного Росконтролем, было установлено, что данные образцы являются фальсификатами, поэтому их покупка не рекомендуется ни для каких целей, даже для кулинарных нужд, как сообщило агентство PRIMPRESS.

Специалисты из экспертного центра Росконтроля провели анализ от более чем 50 известных брендов молока, приобретенных в различных супермаркетах, для последующего тестирования в независимых лабораториях по различным критериям.

Несколько брендов получили высокие оценки от экспертов. Молоко "Экомилк" 3,2% жирности успешно прошло проверку лабораторий, подтверждая его натуральность без антибиотиков или консервантов, а также отличный вкус и безопасность для потребителей.

Среди лучших также были отмечены "Село Зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные анализы показали, что эти марки не содержат растительных жиров и не представляются сухим молоком.

Однако некоторые бренды провалили экспертное тестирование. Например, молоко под маркой "Маруся" попало в черный список из-за обнаруженной кишечной палочки и избыточного уровня общей микрофлоры. "36 копеек" и "Честное коровье молоко" были выявлены как поддельные продукты из-за наличия фитостеринов, свидетельствующих о добавлении растительных жиров, что исключает подлинность такого молока.

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