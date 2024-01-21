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· Алина Алмакаева

100% пальма, ни капли какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые не стоит пробовать даже бесплатно

100% пальма, ни капли какао: в Роскачестве назвали марки шоколада, которые не стоит пробовать даже бесплатно

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Роскачество рассказало о шоколаде, который не рекомендуется приобретать ни в супермаркетах, ни на рынке. Благодаря масштабной экспертизе организации стало известно о лучших и худших образцах. Согласно информации от primpress.ru, был обнаружен шоколад, содержащий пальмовое масло - вещество, которое вызывает определенное беспокойство у покупателей.

Эксперты подчеркнули, что у потребителей существует определенная тревожность относительно качества шоколада, поскольку они считают, что на полках магазинов преобладает низкокачественная подделка, содержащая вредное пальмовое масло.

Беспокойства граждан понятны, учитывая проведенные исследования, которые указывают на возможный вред здоровью от употребления шоколада с пальмовым маслом.

Тем не менее, проверки, проведенные Роскачеством в прошлом году, показали, что не стоит сильно переживать. На полках магазинов представлено множество высококачественного шоколада. В частности, среди молочного шоколада эксперты особо отметили марки "Аленка" и "Коркунов", которые получили высокие оценки. Организация также одобрила бренды "Победа Вкуса", "Яшкино" и "Конфил".

Однако несколько образцов вызвали резкую негативную реакцию. Например, шоколадная марка из Калининградской области была внесена в черный список из-за отсутствия молочного жира и обнаружения лауриновой кислоты, что свидетельствует о заменителях какао и, возможно, пальмовом масле. В горьком шоколаде из Беларуси была обнаружена кишечная палочка и следы пестицида.

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