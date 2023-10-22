100% качество, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о лучших марках растворимого кофе в России
sportkp.ru.
Растворимый кофе наиболее распространенный напитк среди россиян. Несмотря на разные слухи, которые о нем ходят, люди всё же от него не отказываются. А некоторые покупатели утверждают, что он вреднее для организма, чем обычный молотый кофе.
Однако растворимый кофе обладает рядом преимуществ. Например, его очень легко приготовить: возьмите пачку, насыпьте порошок в чашку, залейте водой - и все, готово. Кроме того, содержание кофеина в растворимом кофе значительно меньше, чем в обычном молотом кофе.
Эксперты выделили три высококачественных бренда растворимого кофе, которые можно покупать и наслаждаться:
- Carte Noire Origina;
- Bushido Kodo;
- Gevalia original. Такими данными поделились sportkp.ru.