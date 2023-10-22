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· Алина Алмакаева

100% качество, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о лучших марках растворимого кофе в России

100% качество, цена не бьет по карману: эксперты рассказали о лучших марках растворимого кофе в России

sportkp.ru.

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Растворимый кофе наиболее распространенный напитк среди россиян. Несмотря на разные слухи, которые о нем ходят, люди всё же от него не отказываются. А некоторые покупатели утверждают, что он вреднее для организма, чем обычный молотый кофе.

Однако растворимый кофе обладает рядом преимуществ. Например, его очень легко приготовить: возьмите пачку, насыпьте порошок в чашку, залейте водой - и все, готово. Кроме того, содержание кофеина в растворимом кофе значительно меньше, чем в обычном молотом кофе.

Эксперты выделили три высококачественных бренда растворимого кофе, которые можно покупать и наслаждаться:

  • Carte Noire Origina;
  • Bushido Kodo;
  • Gevalia original. Такими данными поделились sportkp.ru.
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