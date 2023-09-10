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· Алина Алмакаева

100:% без Канцерогенов, чистое мясо: в Роскачестве назвали 3 лучшие марки колбасы

100:% без Канцерогенов, чистое мясо: в Роскачестве назвали 3 лучшие марки колбасы

vsenashoping.ru

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Эксперты ассоциации Роскачество определили трех производителей колбасы, чья продукция наивысшим образом соответствует безопасности и качеству. Лабораторное исследование позволило установить, что все образцы содержат только чистое мясо и не содержат вредных добавок.

Один из лидеров - колбаса марки "Ближние горки". Продукт изготовлен исключительно из натуральных компонентов, не подвергшихся подмене. Бренд был высоко оценен экспертами.


Еще одним достойным продуктом оказался сервелат "Клинский". Это образец, гарантирующий безопасность потребления. Состав колбасы естественный, и в нем достаточное количество белков и жиров. Производители не стали использовать стабилизаторы, красители или консерванты, а ещё не включили в состав канцерогены. Это дополнительно подтверждает качество продукции.

Третье место в рейтинге занял сервелат "Ремит". Высокие оценки были даны этому продукту по критериям микробиологической безопасности. Состав полностью соответствует информации на упаковке.

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