10 оригинальных способов заготовки баклажанов на зиму: секреты опытной хозяйки
modasadovod.ru
С приближением осени многие хозяйки задумываются о заготовках на зиму. Баклажаны — один из самых популярных овощей для этой цели. Опытная хозяйка поделилась своими оригинальными и проверенными способами заготовки баклажанов, которые помогут вам разнообразить зимний стол.
1. Баклажаны в оливковом масле с чесноком
Баклажаны нарезаются кубиками, обжариваются до золотистой корочки, после чего маринуются в оливковом масле с чесноком и зеленью. Это прекрасное дополнение к мясным блюдам.
2. Консервированные баклажаны «как грибы»
Тонко нарезанные баклажаны, замаринованные в уксусе с добавлением лаврового листа, гвоздики и перца горошком, создают иллюзию вкуса грибов.
3. Баклажанная икра с томатами и болгарским перцем
Классический рецепт баклажанной икры, которая получается особенно нежной и ароматной благодаря добавлению спелых томатов и сладкого перца.
4. Баклажаны, фаршированные овощами и рисом
Половинки баклажанов фаршируются смесью риса, моркови, лука и зелени, после чего запекаются и консервируются.
5. Баклажаны под вялеными томатами
Тонкие пластины баклажанов подсушиваются, затем укладываются слоями с вялеными томатами и залиты маслом с травами.
6. Корейские баклажаны
Баклажаны нарезаются соломкой, маринуются с уксусом, медом, чесноком и кориандром, придавая острый и слегка сладкий вкус.
7. Баклажаны «По-грузински»
Ломтики баклажанов запекаются с соусом сациви из орехов и специй, что делает их невероятно ароматными и сытными.
8. Баклажаны с сыром и зеленью
Кольца баклажанов заполняются смесью творога, твердого сыра и зелени, после чего заготовки стерилизуются.
9. Сушеные баклажаны
Баклажаны нарезаются тонкими ломтиками, сушатся в духовке или сушилке, после чего используются для приготовления быстрых закусок.
10. Баклажаны в томатно-чесночном соусе
Ломтики баклажанов тушатся в томатном соусе с чесноком, орегано и базиликом, создавая вкусное и ароматное блюдо на зиму.
Эти рецепты не только разнообразят ваше меню, но и позволят наслаждаться вкусом любимых баклажанов круглый год. Откройте для себя новые способы консервирования и сделайте зимние месяцы ярче и вкуснее!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань