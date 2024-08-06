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· 16+ · Алина Алмакаева

10 интересных способа заготовки баклажанов на зиму: секреты опытной хозяйки

Базилик,  чеснок,  кинза,  острый  перец  –  ба...

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Базилик, чеснок, кинза, острый перец – баклажаны любят пряности и с радостью впитывают их ароматы. А ещё они прекрасно хранятся в прок, позволяя зимой наслаждаться вкусом лета. Делюсь секретами и лучшими рецептами заготовок из баклажанов!

1. "Огонёк" - для любителей острого:

  • Баклажаны – 3 кг;
  • Чеснок – 200 г;
  • Перец острый – 2-3 шт. (по вкусу);
  • Перец болгарский – 0,5 кг;
  • Соль – 2 ст. л.;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Уксус 9% – 100 мл;
  • Масло растительное – 100 мл.

Баклажаны нарезать кубиками, перец болгарский – соломкой, чеснок и острый перец измельчить. Всё смешать, добавить соль, сахар, уксус, масло и тушить 30 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Секрет: для более насыщенного вкуса добавьте в "Огонёк" немного томатной пасты.

2. "Тещин язык" - пикантная закуска:

  • Баклажаны – 2 кг;
  • Перец сладкий – 1 кг;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Перец чили – 1-2 шт.;
  • Соль – 1 ст. л.;
  • Сахар – 3 ст. л.;
  • Уксус 9% – 100 мл;
  • Масло растительное – 200 мл.

Баклажаны нарезать пластинами, посолить и оставить на 30 минут. Перец и чеснок измельчить в блендере. Баклажаны обжарить, смешать с перечной массой, добавить остальные ингредиенты и тушить 15 минут. Разложить по банкам и закатать.

Секрет: чтобы "язычки" получились нежными, перед обжаркой промокните пластины баклажанов бумажным полотенцем.

3. Икра из баклажанов - классика жанра:

  • Баклажаны – 3 кг;
  • Помидоры – 1 кг;
  • Морковь – 0,5 кг;
  • Лук репчатый – 0,5 кг;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Масло растительное – для жарки.

Баклажаны, помидоры, морковь и лук нарезать кубиками и обжарить по отдельности. Чеснок измельчить. Все ингредиенты пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, добавить соль, перец и тушить 30 минут. Разложить по банкам и закатать.

Секрет: для более пикантного вкуса добавьте в икру немного измельчённого чили.

4. Салат из баклажанов с фасолью:

  • Баклажаны – 2 кг;
  • Фасоль отварная – 1 кг;
  • Перец болгарский – 1 кг;
  • Морковь – 0,5 кг;
  • Лук репчатый – 0,5 кг;
  • Томатная паста – 3 ст. л.;
  • Соль, сахар, перец – по вкусу;
  • Масло растительное – для жарки.

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. Обжарить их с луком, морковью и перцем. Добавить фасоль, томатную пасту, соль, сахар, перец и тушить 20 минут. Разложить по банкам и закатать.

Секрет: чтобы салат получился более сытным, добавьте в него немного отварного риса.

5. Маринованные баклажаны - как грибы:

  • Баклажаны – 2 кг;
  • Чеснок – 1 головка;
  • Укроп – 1 пучок;
  • Соль – 2 ст. л.;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Уксус 9% – 100 мл;
  • Вода – 1 л.

Баклажаны отварить в подсоленной воде 5 минут. Чеснок нарезать пластинами, укроп измельчить. В каждую баклажан сделать надрезы и вставить чеснок и укроп. Приготовить маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залить баклажаны горячим маринадом, накрыть тарелкой и оставить под грузом на 2-3 дня.

Секрет: для более насыщенного аромата добавьте в маринад лавровый лист, душистый перец и гвоздику.

6. Баклажаны по-грузински - яркий вкус:

  • Баклажаны – 1 кг;
  • Перец сладкий – 0,5 кг;
  • Морковь – 0,3 кг;
  • Лук репчатый – 0,2 кг;
  • Чеснок – 2 головки;
  • Кинза – 1 пучок;
  • Орехи грецкие – 100 г;
  • Соль, сахар, хмели-сунели – по вкусу;
  • Уксус винный – 50 мл;
  • Масло растительное – 100 мл.

Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. Перец нарезать соломкой, морковь натереть на тёрке, лук измельчить. Чеснок и кинзу мелко нарезать. Орехи измельчить в блендере. Баклажаны обжарить, добавить остальные

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