10 интересных способа заготовки баклажанов на зиму: секреты опытной хозяйки
Базилик, чеснок, кинза, острый перец – баклажаны любят пряности и с радостью впитывают их ароматы. А ещё они прекрасно хранятся в прок, позволяя зимой наслаждаться вкусом лета. Делюсь секретами и лучшими рецептами заготовок из баклажанов!
1. "Огонёк" - для любителей острого:
- Баклажаны – 3 кг;
- Чеснок – 200 г;
- Перец острый – 2-3 шт. (по вкусу);
- Перец болгарский – 0,5 кг;
- Соль – 2 ст. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Уксус 9% – 100 мл;
- Масло растительное – 100 мл.
Баклажаны нарезать кубиками, перец болгарский – соломкой, чеснок и острый перец измельчить. Всё смешать, добавить соль, сахар, уксус, масло и тушить 30 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Секрет: для более насыщенного вкуса добавьте в "Огонёк" немного томатной пасты.
2. "Тещин язык" - пикантная закуска:
- Баклажаны – 2 кг;
- Перец сладкий – 1 кг;
- Чеснок – 1 головка;
- Перец чили – 1-2 шт.;
- Соль – 1 ст. л.;
- Сахар – 3 ст. л.;
- Уксус 9% – 100 мл;
- Масло растительное – 200 мл.
Баклажаны нарезать пластинами, посолить и оставить на 30 минут. Перец и чеснок измельчить в блендере. Баклажаны обжарить, смешать с перечной массой, добавить остальные ингредиенты и тушить 15 минут. Разложить по банкам и закатать.
Секрет: чтобы "язычки" получились нежными, перед обжаркой промокните пластины баклажанов бумажным полотенцем.
3. Икра из баклажанов - классика жанра:
- Баклажаны – 3 кг;
- Помидоры – 1 кг;
- Морковь – 0,5 кг;
- Лук репчатый – 0,5 кг;
- Чеснок – 1 головка;
- Соль, перец – по вкусу;
- Масло растительное – для жарки.
Баклажаны, помидоры, морковь и лук нарезать кубиками и обжарить по отдельности. Чеснок измельчить. Все ингредиенты пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, добавить соль, перец и тушить 30 минут. Разложить по банкам и закатать.
Секрет: для более пикантного вкуса добавьте в икру немного измельчённого чили.
4. Салат из баклажанов с фасолью:
- Баклажаны – 2 кг;
- Фасоль отварная – 1 кг;
- Перец болгарский – 1 кг;
- Морковь – 0,5 кг;
- Лук репчатый – 0,5 кг;
- Томатная паста – 3 ст. л.;
- Соль, сахар, перец – по вкусу;
- Масло растительное – для жарки.
Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. Обжарить их с луком, морковью и перцем. Добавить фасоль, томатную пасту, соль, сахар, перец и тушить 20 минут. Разложить по банкам и закатать.
Секрет: чтобы салат получился более сытным, добавьте в него немного отварного риса.
5. Маринованные баклажаны - как грибы:
- Баклажаны – 2 кг;
- Чеснок – 1 головка;
- Укроп – 1 пучок;
- Соль – 2 ст. л.;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Уксус 9% – 100 мл;
- Вода – 1 л.
Баклажаны отварить в подсоленной воде 5 минут. Чеснок нарезать пластинами, укроп измельчить. В каждую баклажан сделать надрезы и вставить чеснок и укроп. Приготовить маринад из воды, соли, сахара и уксуса. Залить баклажаны горячим маринадом, накрыть тарелкой и оставить под грузом на 2-3 дня.
Секрет: для более насыщенного аромата добавьте в маринад лавровый лист, душистый перец и гвоздику.
6. Баклажаны по-грузински - яркий вкус:
- Баклажаны – 1 кг;
- Перец сладкий – 0,5 кг;
- Морковь – 0,3 кг;
- Лук репчатый – 0,2 кг;
- Чеснок – 2 головки;
- Кинза – 1 пучок;
- Орехи грецкие – 100 г;
- Соль, сахар, хмели-сунели – по вкусу;
- Уксус винный – 50 мл;
- Масло растительное – 100 мл.
Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут. Перец нарезать соломкой, морковь натереть на тёрке, лук измельчить. Чеснок и кинзу мелко нарезать. Орехи измельчить в блендере. Баклажаны обжарить, добавить остальные
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