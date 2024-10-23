Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

10 грамм на литр воды - все комнатные растения попрут в рост: копеечная подкормка из кухни

Если вы мечтаете о том, чтобы ваши комнатные ра...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Если вы мечтаете о том, чтобы ваши комнатные растения стали пышными, зелёными и радовали активным ростом, вам вовсе не нужно тратить деньги на дорогие удобрения. Секрет роста растений часто кроется в простых домашних средствах, которые можно найти на кухне.

Одна из таких находок — подкормка, которая обойдётся вам буквально в копейки, а результат удивит даже опытных садоводов.

В чем секрет этой подкормки?

Многие забывают, что домашние средства могут стать отличной альтернативой химическим удобрениям. Одним из таких чудесных средств является обычный дрожжевой раствор, который активно стимулирует рост растений. Используя всего 10 граммов дрожжей на литр воды, вы сможете приготовить уникальное средство для подкормки, которое наполнит ваши растения необходимыми питательными веществами.

Как приготовить подкормку?

Для создания этого натурального стимулятора роста вам понадобится:

Ингредиенты:

  • 10 граммов обычных сухих или свежих дрожжей
  • 1 литр теплой воды
  • 1 чайная ложка сахара (по желанию для ускорения процесса брожения)

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи в литре теплой воды.
  2. Добавьте сахар (если используете его) и перемешайте раствор до полного растворения ингредиентов.
  3. Дайте смеси настояться 1–2 часа в теплом месте, чтобы дрожжи активировались.
  4. После того как раствор будет готов, его нужно развести с водой в соотношении 1:5 (1 часть раствора и 5 частей воды) и полить им ваши комнатные растения.

Как действует дрожжевая подкормка?

Дрожжи содержат множество полезных веществ, включая витамины группы B, минералы и органические кислоты, которые способствуют ускорению роста растений, улучшению корневой системы и активизации процессов фотосинтеза. Это настоящий натуральный биостимулятор для зелёных питомцев.

Как часто применять дрожжевую подкормку?

Использовать такую подкормку стоит не чаще одного раза в месяц. Дрожжевая подкормка активно обогащает почву, но чрезмерное её использование может привести к переизбытку питательных веществ. Для оптимального роста растениям будет достаточно ежемесячной подкормки.

Какие растения подойдут для такого ухода?

Дрожжевая подкормка подходит для большинства комнатных растений, включая фикусы, папоротники, монстеры, драцены и многие другие. Особенно хорошо её воспринимают декоративно-лиственные и цветущие растения. Вы уже через несколько недель заметите, как зелёные листья станут плотнее, ярче, а растение начнёт активно развивать новые побеги.

Если вы хотите, чтобы ваши комнатные растения росли быстрее и выглядели здоровее, попробуйте эту копеечную подкормку из обычных дрожжей. 10 граммов дрожжей на литр воды — и ваши растения начнут радовать активным ростом. Этот простой и бюджетный метод подходит для любого дома и может стать вашим маленьким секретом успешного ухода за зелеными питомцами.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Важное в РТ
2 часа назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Лонгриды

день назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Интересное в Казани

день назад

Всестороннее развитие с рождения: показываем, как Центр раннего в Казани плавания помогает детям расти здоровыми

борьба с сорняками на огороде по современному

Новости Казани

4 часа назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

ремонт кузова ваз 2109 в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

день назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Лонгриды

48 минут назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Новости Казани

день назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

13 часов назад

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань
Новости Татарстана
8 часов назад

Индийский блогер: иностранцы думают, что россияне из-за санкций едят саранчу

Известно, что сам молодой человек проживает в Т...

Новости Казани

2 часа назад

Мадуро пришел на переговоры с Путиным с женой

Интересное в Казани

день назад

Поймать волну, попариться в бане и вкусно поесть: чем заняться в Казани на выходных

Новости Казани

3 часа назад

Захарова прокомментировала реакцию Украины на приезд генсека ООН

Новости Казани

5 часов назад

Лукашенко поцеловал каравай в Казани
Глава Индии Моди поделился видео с итогами перв...
Новости Казани
6 часов назад

Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Страны БРИКС в Казани утвердили итоговую декларацию саммита

Новости Казани

8 часов назад

Президент Таджикистана Рахмон высказался о погоде в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Владимир Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани
Украшаем участок осенью: что сажать в Республик...
Полезное
5 дней назад

Украшаем участок осенью: что сажать в Республике Татарстан для создания красивого сада