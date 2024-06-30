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1 стакан на ведро - и перцы сразу пойдут в активный рост: урожай будете собирать ведрами

Дачникам рассказали, как активизировать рост перцев и в разы увеличить их урожай. Выручит эта копеечная, но эффективная подкормка. Перцы вырастут крупными и сладкими.

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Дачникам рассказали, как активизировать рост перцев и в разы увеличить их урожай. Выручит эта копеечная, но эффективная подкормка. Перцы вырастут крупными и сладкими.

Чаще всего перцы плохо растут из-за закисления почвы. Активизировать плодоношение культуры может обычный мел. Он является и отличным раскислителем грунта, и источником кальция, важным для активного роста перцев.

Как разъяснила эксперт, для приготовления подкормки потребуется развести 1 стакан мела и 1 спичечный коробок мочевины или аммиачной селитры в 10-литровом ведре воды. Затем перцы нужно полить под корень.

Давыдова подчеркнула, что без азота, содержащегося в мочевине или аммиачной селитре, кальций перцами не усвоится. Только совместное применение указанных компонентов даст быстрый и заметный эффект. В результате почва раскислится, а перцы получат полезные микроэлементы.

Агроном отметила, что под каждое растение нужно вылить по 1 литру такой подкормки. Эффект будет виден уже через несколько дней.

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