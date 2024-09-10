Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

1 ложка на таз — и ковер как новый: вся многолетняя грязь сошла за 15 минут — чище, чем после химчистки

Ваш старый ковер может выглядеть как новый всег...

laminarts.ru

Подписаться в Telegram

Ваш старый ковер может выглядеть как новый всего за 15 минут, и все, что вам нужно, это одна ложка невероятного чистящего средства. Этот простой и экономичный метод обещает результаты, сопоставимые с профессиональной химчисткой, но без лишних расходов и хлопот.

Что такое это чудо-средство?

Известное как бикарбонат натрия или пищевая сода, это вещество имеет множество применений от выпечки до очищения. Когда дело доходит до чистки ковров, пищевая сода может действовать как мягкий абразив, который эффективно удаляет загрязнения, поглощает запахи и освежает внешний вид ковра.

Как использовать пищевую соду для чистки ковра?

  1. Подготовка: перед началом убедитесь, что ковер полностью сухой. Тщательно пропылесосьте его, чтобы удалить поверхностную грязь и пыль.
  2. Применение средства: равномерно посыпьте тонкий слой пищевой соды по всей поверхности ковра. Для стандартного размера ковра достаточно одной столовой ложки.
  3. Втирание: с помощью мягкой щетки или чистой тряпки вотрите соду в волокна ковра. Особое внимание уделите пятнам или особо загрязненным участкам.
  4. Время действия: оставьте соду на ковре на 15 минут. В это время она впитает глубокие загрязнения и запахи.
  5. Очистка: тщательно пропылесосьте ковер, чтобы удалить всю соду. Вы увидите, что волокна ковра выглядят освеженными и чище.
  6. Последние штрихи: при необходимости повторите процесс для достижения лучших результатов.

Преимущества использования пищевой соды

  • Экологичность: пищевая сода — безопасный, натуральный продукт, который не наносит вреда окружающей среде.
  • Безопасность: она безопасна для большинства типов ковров и не вызывает истирания или повреждения волокон.
  • Стоимость: это одно из самых бюджетных средств для домашней чистки, доступное в любом магазине.

С использованием пищевой соды вы можете быстро и эффективно вернуть своему ковру первозданный вид, избавив его от грязи и неприятных запахов. Этот метод не только экономит ваши средства на дорогостоящих чистках, но и позволяет поддерживать чистоту в вашем доме без использования химических средств.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева

Интересное в Казани

день назад

Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайды от специалиста агентства недвижимости

раствор для обработки квартиры после дизенфекции тараканов

Лонгриды

6 часов назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

остекление балкона в хрущевке на последнем этаже в Москве

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Татарстана

10 часов назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Новости Казани

10 часов назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

день назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови
Новости Татарстана
день назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

Важное в РТ

день назад

Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом

Новости Казани

3 часа назад

На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан

Новости Казани

3 часа назад

На первом домашнем матче «Ак Барса» 14 сентября выступят The Hatters
В Казани стартовала программа бесплатного обуче...
Интересное в Казани
час назад

В Казани стартовала программа бесплатного обучения IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их семей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки

Новости Казани

5 часов назад

В Казани осенью завершится реконструкция Московского рынка

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случаев заражения ковидом
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
4 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
В Татарстане подорожали говядина со свининой и ...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция