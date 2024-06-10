Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил данные о количестве военнопленных и потерях в украинском конфликте.

Согласно его информации, примерно 1,4 тысячи российских солдат находятся в украинском плену, в то время как Россия удерживает более 6 тысяч украинских пленных. Это отражает текущее положение дел по числу пленных на обеих сторонах конфликта.

Президент подчеркнул, что российские потери значительно меньше, чем украинские, с соотношением безвозвратных потерь примерно 1:5. Владимир Владимирович заявил, что рост потерь на украинской стороне привел к попыткам киевских властей начать полномасштабную мобилизацию, которая, по его мнению, не способствует урегулированию конфликта.

Президент также отметил, что, согласно военным оценкам, ВС Украины ежемесячно несут потери в размере около 50 тысяч человек, включая санитарные и безвозвратные потери. Эти комментарии Владимира Путина привлекают значительное внимание, так как они затрагивают важные и чувствительные аспекты военного времени, включая ситуацию с военнопленными и общий объем потерь среди воюющих сторон, как сообщает smotrim.ru.