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1 к 5: Владимир Путин высказался о потерях армии во время СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил данные о количестве военнопленных и потерях в украинском конфликте.

deita.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обновил данные о количестве военнопленных и потерях в украинском конфликте.

Согласно его информации, примерно 1,4 тысячи российских солдат находятся в украинском плену, в то время как Россия удерживает более 6 тысяч украинских пленных. Это отражает текущее положение дел по числу пленных на обеих сторонах конфликта.

Президент подчеркнул, что российские потери значительно меньше, чем украинские, с соотношением безвозвратных потерь примерно 1:5. Владимир Владимирович заявил, что рост потерь на украинской стороне привел к попыткам киевских властей начать полномасштабную мобилизацию, которая, по его мнению, не способствует урегулированию конфликта.

Президент также отметил, что, согласно военным оценкам, ВС Украины ежемесячно несут потери в размере около 50 тысяч человек, включая санитарные и безвозвратные потери. Эти комментарии Владимира Путина привлекают значительное внимание, так как они затрагивают важные и чувствительные аспекты военного времени, включая ситуацию с военнопленными и общий объем потерь среди воюющих сторон, как сообщает smotrim.ru.

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