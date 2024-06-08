1 к 5: Путин рассказал о потерях армии во время СВО

На встрече с главами крупнейших мировых информагентств президент России Владимир Путин рассказал о потерях сторон в ходе украинского конфликта. По его словам, соотношение безвозвратных потерь составляет один к пяти не в пользу Украины.

"К сожалению, это тяжелая арифметика, но она именно такая", - подчеркнул президент.

Владимир Путин связал попытки киевских властей провести тотальную мобилизацию с катастрофическими потерями на поле боя. Однако, по его мнению, это не решает проблему.

По данным российской стороны, ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек, включая санитарные и безвозвратные.

Говоря о пленных, президент отметил, что в украинском плену находятся 1348 российских военнослужащих, в то время как в России содержатся 6465 украинских военных.