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1 к 5: Путин рассказал о потерях армии во время СВО

На встрече с главами крупнейших мировых информагентств президент России Владимир Путин рассказал о потерях сторон в ходе украинского конфликта.  По его словам,  соотношение безвозвратных потерь составляет один к пяти не в пользу Украины.

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На встрече с главами крупнейших мировых информагентств президент России Владимир Путин рассказал о потерях сторон в ходе украинского конфликта. По его словам, соотношение безвозвратных потерь составляет один к пяти не в пользу Украины.

"К сожалению, это тяжелая арифметика, но она именно такая", - подчеркнул президент.

Владимир Путин связал попытки киевских властей провести тотальную мобилизацию с катастрофическими потерями на поле боя. Однако, по его мнению, это не решает проблему.

По данным российской стороны, ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек, включая санитарные и безвозвратные.

Говоря о пленных, президент отметил, что в украинском плену находятся 1348 российских военнослужащих, в то время как в России содержатся 6465 украинских военных.

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