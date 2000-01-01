PROKAZAN
Знакомы ли вы со столицей Татарстана?
Жители и гости Казани теперь могут отправиться в путешествие по миру кинематографии столицы Татарстана и узнать много нового о городе. Заслуженная артистка РТ Лейсан Дусаева поделится со всеми желающими, где в Казани проходили первые кинопоказы, какая мировая звезда свое первое предложение сняться в кино получила в бане, зачем в центре Казани понадобились два грузовика грязи и многое другое. Возможно такое приключение стало благодаря аудиогиду, который составила компания МТС.

Мы же, пройдя этот увлекательный маршрут, решили узнать, как хорошо читатели PROKAZAN знают столицу республики и ее историю
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Один из первых кинопоказов в столице Татарстана прошел в XIX веке. Его организовали в Городском театре, который позже сгорел — да так, что восстановить уже не удалось. Однако, место не пустует — почти там же, где казанцы когда-то впервые отправились в кино, сейчас вновь работает театр. Но какой?
А вот и нет, почти на том же месте, где когда-то находился Городской театр, сейчас построен театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Именно так, театр оперы и балеты имени Мусы Джалиля находится почти на том же месте, где в XIX веке располагался Городской театр
А вот и нет, почти на том же месте, где когда-то находился Городской театр, сейчас построен театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
А вот и нет, почти на том же месте, где когда-то находился Городской театр, сейчас построен театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
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Кино пользовалось большой популярностью у казанцев и показывали его в любом подходящем зале, а в летние вечера даже на открытых эстрадах и в городских парках. Одним из них был Николаевский сквер, который стал особенно популярен у местных жителей. Сейчас места с таким названием в Казани нет, но сам парк никуда не делся — его лишь переименовали.

Как же называется некогда популярный Николаевский сквер сейчас?
Нет, некогда Николаевский сквер сейчас всем известен как Ленинский сад. Сам сквер появился еще в 1890 году к открытию Всероссийской научно-промышленной выставки.
Нет, некогда Николаевский сквер сейчас всем известен как Ленинский сад. Сам сквер появился еще в 1890 году к открытию Всероссийской научно-промышленной выставки.
Нет, некогда Николаевский сквер сейчас всем известен как Ленинский сад. Сам сквер появился еще в 1890 году к открытию Всероссийской научно-промышленной выставки.
Верно! Ленинский сад до революции именовался Николаевским сквером. Он появился еще в 1890 году к открытию Всероссийской научно-промышленной выставки.
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«В небе молоко, войска бузят, взятие Казани отменяется» — именно такую телеграмму отправил Иван Пырьев, на тот момент лишь будущий руководитель Мосфильма, когда погодные условия и другие обстоятельства мешали съемке фильма в Казани. Что именно означает этот шифр, ему и самому пришлось объяснять позже — эту историю можно услышать в аудиогиде от МТС. Нам же интересно, знают ли жители Казани, какой именно фильм снимали в столице республики в первой половине XX века.

Какой-то из нижеприведенных немых фильмов почти сто лет назад стал настоящим событием для жителей Казани, так как задействовать пришлось весь ресурс республики?
Нет, это тоже немая картина, которую сняли в СССР, но все же не в Казани. Столицу республики в 1928 году взбудоражили съемки «Булат-Батыра».
Нет, это тоже немая картина, которую сняли в СССР, но все же не в Казани. Столицу республики в 1928 году взбудоражили съемки «Булат-Батыра».
Все так, в 1928 году именно съемки «Булат-Батыра» взбудоражили Казань.
Нет, это тоже немая картина, которую сняли в СССР, но все же не в Казани. Столицу республики в 1928 году взбудоражили съемки «Булат-Батыра».
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Сейчас в Казани работает большое количество кинотеатров. Какие-то открылись совсем недавно, другие же существуют еще со времен СССР, как, например, до сих пор действующий «Мир». Кстати, это единственный кинотеатр города, который находится в отдельном здании, а не в торговом центре. Но сейчас не о нем.

Еще один кинотеатр Казани времен СССР, который на данный момент уже не работает, славился в «застойные» годы тем, что периодически выпускал на свой экран авторское кино. Здесь шли фильмы, которые нельзя был увидеть в других кинозалах, к примеру, работы Андрея Тарковского. Из-за этого кинотеатр пользовался большой популярностью среди местных жителей. О ком же из них речь?
Именно так, кинотеатр «Спутник» пользовался большой популярностью у казанцев, но не пережил краха советского кинопроката. Само здание, расположенное на улице Чернышевского, недавно отреставрировали, но используется оно под другие коммерческие нужды.
Нет, речь шла о кинотеатре «Спутник», который пользовался большой популярностью у казанцев, но не пережил краха советского кинопроката. Само здание, расположенное на улице Чернышевского, недавно отреставрировали, но используется оно под другие коммерческие нужды. А вот кинозал «Татарстан» располагался на Баумана, 58.
Нет, речь шла о кинотеатре «Спутник», который пользовался большой популярностью у казанцев, но не пережил краха советского кинопроката. Само здание, расположенное на улице Чернышевского, недавно отреставрировали, но используется оно под другие коммерческие нужды. А вот кинозал «Звезда» располагался на К. Цеткина, 86.
Нет, речь шла о кинотеатре «Спутник», который пользовался большой популярностью у казанцев, но не пережил краха советского кинопроката. Само здание, расположенное на улице Чернышевского, недавно отреставрировали, но используется оно под другие коммерческие нужды. А вот кинозал «Победа» располагался на Петербургской, 55б.
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Баумана сегодня - главная туристическая пешеходная улица Казани, которая пользуется большой популярностью. Раньше же, в конце XIX — начале XX века, она была главной торговой артерией города, но вот называлась по-другому.

Как именовали известную всем Баумана больше ста лет назад?
Близко, но все же нет. Некогда Малая Проломная сейчас известна казанцам как Профсоюзная. А вот Бауман именовалась Большой Проломной.
А вот и нет, Архангельской называли улицу, которая сейчас известна как Гладилова, а вот Баумана именовалась Большой Проломной.
Не угадали, Академическая улица сейчас известна казанцам как Вишневского, а вот Баумана раньше именовалась Большой Проломной.
Именно так, больше ста лет назад Баумана была всем известна именно как Большая Проломная. А вот некогда Малая Проломная сейчас именуется Профсоюзной, Архангельская носит имя Гладилова, а Академическая — это нынешняя Вишневского.
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Известный оперный певец Федор Иванович Шаляпин, который, кстати, также был и актером кино, о чем знают далеко не все, родился в Казани. Здесь же он был и крещен — в одном из старинных храмов города. Но в каком?
Именно так, уроженца республиканской столицы Федора Шаляпина крестили в соборе Богоявления Господня на Баумана.
Нет, не попали. Крестили известного уроженца Казани Федора Шаляпина в соборе Богоявления Господня на Баумана.
Нет, не попали. Крестили известного уроженца Казани Федора Шаляпина в соборе Богоявления Господня на Баумана.
Нет, не попали. Крестили известного уроженца Казани Федора Шаляпина в соборе Богоявления Господня на Баумана.
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Кажется, вы никогда не углублялись в историю Казани. Это отличный повод отправиться на экскурсию и узнать много нового!
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Кажется, вы никогда не углублялись в историю Казани. Это отличный повод отправиться на экскурсию и узнать много нового!
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История Казани вам определенно знакома, но еще есть куда расти - впереди множество интересных открытий!
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История Казани вам определенно знакома, но еще есть куда расти - впереди множество интересных открытий!
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Да вы настоящий знаток! Казань для вас - пройденный этап. Пришло время углубиться в историю всей республики!
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Да вы настоящий знаток! Казань для вас - пройденный этап. Пришло время углубиться в историю всей республики!
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