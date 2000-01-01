Сейчас в Казани работает большое количество кинотеатров. Какие-то открылись совсем недавно, другие же существуют еще со времен СССР, как, например, до сих пор действующий «Мир». Кстати, это единственный кинотеатр города, который находится в отдельном здании, а не в торговом центре. Но сейчас не о нем.



Еще один кинотеатр Казани времен СССР, который на данный момент уже не работает, славился в «застойные» годы тем, что периодически выпускал на свой экран авторское кино. Здесь шли фильмы, которые нельзя был увидеть в других кинозалах, к примеру, работы Андрея Тарковского. Из-за этого кинотеатр пользовался большой популярностью среди местных жителей. О ком же из них речь?