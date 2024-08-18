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Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Казань собрала 3,5 тысячи подписей против устан...

acoustic.by

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Казань собрала 3,5 тысячи подписей против установки шумозащитных экранов. Эти конструкции предназначены для уменьшения уровня шума от магистрали с 80 до 50 децибелов.

На платформе «Народный контроль» свою поддержку инициативе против экранов выразили 557 человек. Хотя щиты планируется установить для защиты коммерческих объектов от шума, их заказчиком выступила республиканская структура — ГКУ Главтатдортранс при Министерстве строительства РТ. Несмотря на протесты жителей Казани, власти приняли решение установить экраны и на Кировской дамбе.

Местные жители высказывают недовольство, считая, что такие конструкции ухудшат эстетический вид города, а не решат проблему шума. С 2017 года различные инициативы, направленные на защиту от шумовых загрязнений, сталкивались с противоречивыми реакциями, и ситуация с экранами не стала исключением.

Горожане утверждают, что звуковые барьеры, хотя и способны снизить уровень шума, могут создать новые проблемы: ограничение видимости, снижение освещенности и, как следствие, ухудшение общей атмосферы в районе. Оппоненты установки экранов подчеркивают, что гораздо важнее разработать эффективные меры по улучшению транспортной инфраструктуры и управляющим потоками, чем усугублять ситуацию новыми конструкциями.

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