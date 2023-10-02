Новости Татарстана
· Ульяна Сенько

На руки 19 000 рублей: тех, кто получает единое пособие, ждет неожиданный сюрприз

На руки 19 000 рублей: тех, кто получает единое пособие, ждет неожиданный сюрприз

ЯСИА

Подписаться в Telegram

Российские семьи, получающие единое пособие, были обрадованы нововведениями в правила выплат. Тем не менее они затронут не всех.

От депутатов Республики Карелии поступило предложение Татьяне Голиковой, зампредседателя Правительства РФ. Парламентарии предложили инициативу брать в расчет всех детей в семье при назначении денежного пособия, включая неродных и приемных. Идея возникла на основании претензий местных жителей на действующую систему, где учитываются только родные дети заявителей.

Если предложение учтут и изменят процесс расчета единого пособия, это положительно скажется на финансовом положении многодетных семей, в которых воспитываются пасынки и падчерицы, пишет ТАСС.

В Карелии на текущий год в отдельных районах показатель прожиточного минимума, на основе которого устанавливается единое пособие, отличается: на севере Республики – 18 950 рублей, в других районах он составляет 17 698 рублей. Пособие начисляется семьям, где доход на детей до 17 лет не превышает величину прожиточного минимума, включая детей 17-18 лет, обучающихся в школе.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

6 часов назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

день назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита

сэс травят тараканов

Новости Казани

8 часов назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

дизайн-проект под ключ в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

7 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»

Новости Казани

12 часов назад

Проводятся предпроектные исследования: в Казани работают над благоустройством озера Кабан

Лонгриды

2 часа назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани
Лонгриды
2 часа назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

16 минут назад

На руки 19 000 рублей: тех, кто получает единое пособие, ждет неожиданный сюрприз

Новости Казани

46 минут назад

Проведут тематическое мероприятие: казанский зооботсад переходит на осенний режим работы

Новости Татарстана

2 часа назад

Начнет работать в 2024 году: в РТ появится завод хранилищ для зерна за ₽1,5 млрд

Новости Татарстана

3 часа назад

Направлены на повышение качества жизни: в РФ могут измениться правила расчета детского пособия на ребёнка-инвалида
Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города
Новости Казани
час назад

Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города

Новости Казани

4 часа назад

Штраф за неявку вырос в 10 раз: стало известно, сколько призывников Казани отправятся на службу в 2023 году

Новости Казани

4 часа назад

Помогают стать самостоятелен: в Казани открывают учебно-тренировочные квартиры для детей

Новости Татарстана

5 часов назад

Покинул пост после десяти лет работы: экс-директор Дома дружбы народов получил новую должность
«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян
Интересное в Казани
4 дня назад

«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян