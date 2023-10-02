На руки 19 000 рублей: тех, кто получает единое пособие, ждет неожиданный сюрприз

Российские семьи, получающие единое пособие, были обрадованы нововведениями в правила выплат. Тем не менее они затронут не всех.

От депутатов Республики Карелии поступило предложение Татьяне Голиковой, зампредседателя Правительства РФ. Парламентарии предложили инициативу брать в расчет всех детей в семье при назначении денежного пособия, включая неродных и приемных. Идея возникла на основании претензий местных жителей на действующую систему, где учитываются только родные дети заявителей.

Если предложение учтут и изменят процесс расчета единого пособия, это положительно скажется на финансовом положении многодетных семей, в которых воспитываются пасынки и падчерицы, пишет ТАСС.

В Карелии на текущий год в отдельных районах показатель прожиточного минимума, на основе которого устанавливается единое пособие, отличается: на севере Республики – 18 950 рублей, в других районах он составляет 17 698 рублей. Пособие начисляется семьям, где доход на детей до 17 лет не превышает величину прожиточного минимума, включая детей 17-18 лет, обучающихся в школе.