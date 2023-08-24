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Выслуга в три года и участие в СВО: в Татарстане контрактники могут получить военную ипотеку

Контрактники Татарстана могут получить военную ипотеку и приобрести жилье
Выслуга в три года и участие в СВО: в Татарстане контрактники могут получить военную ипотеку

Яна Лашукина

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Контрактники Татарстана могут получить военную ипотеку, о чем сообщил глава пункта отбора на контрактную службу в Казани Евгений Токмаков. С его слов, уже после подписания контракта солдат становится участником накопительно-ипотечной системы, благодаря чему получает деньги от банка. Добавив собственные накопления он покупает жилье в любом регионе страны, сообщает «Татар-информ».

Стать участником них могут военнослужащие с выслугой в три года и участники спецоперации. Отмечается, что, если он берет заемные средства у банка, ссуду гасит не солдат, а государство.

Накопительно-ипотечная система - форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Для этого открывает счет, на который каждый год начисляют определенную сумму. В 2023 году это 349,7 тысяч рублей.

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