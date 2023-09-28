«Вот откуда все ваши кариесы»: казанский стоматолог высказался о проблемах россиян

В детстве родители учат детей заботиться о своих зубах, рассказывая разные истории «страшном кариесе», который хочет забрать зубы. Действительно, кариозное поражение зубов является самым распространенным и хоть раз в жизни развивается у 98% людей.

Журналист Prokazan связался с Вадимом Владимировичем, основателем сети стоматологий «Ваэль», и поговорил о самых популярных мифах о кариесе. Врач поделился, что в его клинику регулярно приходят пациенты с похожими проблемами полости рта. Оказывается, они совершают одинаковые ошибки, потому что верят в одни и те же мифы.

“Кариес — это заметная темная дырка в зубе, в которой застревают кусочки пищи”

В действительности, начальный кариес выглядит как белое меловое пятно. Боль и дискомфорт могут не проявляться, а пятно начнет темнеть далеко не сразу: можно пройти до полугода. Поэтому рекомендуем взять за привычку посещать врача-стоматолога каждые 6 месяцев.

Пломба защищает от кариеса

После лечения кариеса врач закрывает образовавшуюся дырку пломбой, чтобы предотвратить попадания бактерий внутрь зуба. Однако, если под пломбой остались пораженные ткани или пломба прилегает недостаточно плотно, то с высокой вероятностью кариес будет развиваться прямо под реставрационным материалом. Также при длительном сроке службы могут образовываться зазоры в пломбе, через которые также проникают патогенные бактерии, вызывающие кариес.

Как быть? Все просто: необходимо регулярно отслеживать состояние ранее пломбированных зубов.

Кариес - это наследственное заболевание

Часто можно услышать, что если у родителей плохие зубы, значит и ребенок будет страдать от кариеса. Генетическая предрасположенность действительно играет некую роль, но совсем небольшую. О наследственности можно говорить, если речь идет о передаче от родителей к ребенку стоматологических «проблем»: тонкая зубная эмаль, неправильный прикус, предрасположенность к стоматитам и др. Однако при соблюдении профилактических мер вероятность развития кариеса у такого ребенка не выше, чем у других детей.

Нужно чистить зубы чаще

Стоматологи всегда рекомендуют чистить зубы дважды в день и полоскать полость рта после приема пищи. Однако есть те, кто боится кариеса, и готовы чистить зубы 3-5 раз, а то и чаще, рассчитывая, что таким образом могут избежать стоматологического заболевания. Но во всем должна быть мера: при частой чистке зубов истончается зубная эмаль, повреждаются десны, «открываются» пародонтальные карманы и т. д. Таким образом, риск кариозного поражения только возрастает.

«Это все потому что ты сладкое много кушаешь»

Многие родители запрещают детям есть много сладкого, мотивируя это тем, что подобные продукты вредны для здоровья зубов. Однако, сладости сами по себе необязательно приводят к развитию кариеса, если после их приема провести тщательную чистку полости рта. Более опасным является сохранение остатков пищи между зубами, а это могут быть и несладкие продукты, которые в процессе разложения выделяют молочную кислоту, разъедающую эмаль, и стимулируют активный рост бактерий.