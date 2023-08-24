Новости Татарстана
· Полина Модестова

Вопрос сегодня особенно актуален: в Казани будут созданы личные архивные фонды участников СВО

В Казани будут созданы личные архивные фонды участников СВО
Вопрос сегодня особенно актуален: в Казани будут созданы личные архивные фонды участников СВО

pixabay

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В муниципальном архиве Казани будут созданы личные фонды участников СВО. Для этого уже был проведен ряд встреч с членами их семей, сообщил глава управления муниципального архива Исполкома города Гульнара Мусин.

С ее слов, на данный момент в городском архиве создано 13 фондов личного происхождения, среди которых дела Героя СССР и почетного гражданина Казани Михаил Девятаева, ветерана ВОВ Кутлиахмета Шаяхметова, майора полиции Алмаза Сабирова, полного кавалера Ордена Славы Анатолия Тякина, парашютиста-рекордсмена Павла Клетнева, историка-краеведа Анатолия Елдашева и корреспондентки Софьи Хамидуллиной.

Как отметил глава города Ильсур Метшин, сейчас видно, как распространяется недостоверная информация об исторических фактах, что, с его слов, связано с незнанием истории, а также с умышленными искажением прошедших событий. Мэр заявил, что вопрос сохранения исторической правды на сегодняшний день особенно актуален.

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