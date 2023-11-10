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· Артем Акчурин

Владельцы «MёD» извинились перед бойцами, которых отказались пускать в заведение

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Один из клубов, в котором охранники отказались пускать военных, принес свои извинения.

Напомним что ранее, в Казанские клубы не пустили бойцов СВО. А конкретно, военнослужащим батальона «Алга», запретили проходить во внутрь следующие развлекательные центры : «MёD», Happy people и Smoky people, по причине не соответствия дресс-коду. Бойцы были в военной форме и показали охранникам свои награды и медали.

«Мы приносим свои глубочайшие извинения за данную произошедшую ситуацию. Мы с большим уважением относимся ко всем, кто сражается за нашу страну. Вы бережете спокойствие нас и наших детей», — написал «MёD» в своих соцсетях.

Кроме того, владельцы заведения пообещали уволить сотрудников, которые отказались впускать в клуб военных.

А в мэрии Казани заявили, что нет законной причины отказывать посещать клуб в военной форме.

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