В Татарстане владельцев электрокаров освободят от налогов

Татарстанских владельцев электрокаров освободят от транспортного налога

В Татарстане планируют отменить налог для владельцев электрокаров. Нововведение планируют реализовать до 2029 года.

Владельцы электрокаров освободятся от транспортного налога. После этого на три года им установят льготную ставку на три года. Она будет составлять 50%.

Такие правила помогут поспособствовать росту покупательской способности. Соответственно будет и развитее необходимой инфраструктуры.

Кроме того, автомобили на электроэнергии не так вредны экологии.