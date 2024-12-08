В Татарстане скоратилось поголовье КРС и увеличилось поголовье птицы

В Татарстане на конец октября 2024 года зафиксировано снижение поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, но количество птицы возросло. Эти данные были представлены в докладе Татарстанстата о социально-экономическом развитии региона.

Крупный рогатый скот насчитывает 863,2 тысячи голов, что на 4,7% меньше по сравнению с 2023 годом и на 0,3% — в месячном выражении. Количество коров составило 316,4 тысячи голов, уменьшившись на 2,1% по сравнению с 2023 годом, но увеличившись на 0,1% в месячном исчислении.

Поголовье свиней в Татарстане на конец октября составило 470,3 тысячи животных, что на 0,5% меньше, чем годом ранее, и на 1,0% — в месячном исчислении. Число овец и коз достигло 294,6 тысячи особей, сократившись на 5,6% в годовом выражении и на 4,2% — в месячном.

В отдельных сельскохозяйственных организациях на конец сентября поголовье крупного рогатого скота составляло 504,5 тысячи голов, что на 4,1% меньше, чем год назад (525,8 тысяч). Количество коров также снизилось до 184,3 тысячи голов с 186,3 тысяч, уменьшившись на 1,0%.

Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях составило 452,7 тысячи животных, что также на 0,5% меньше, чем год назад (455,0 тысяч). Число овец и коз в агрофирмах снизилось до 15,4 тысячи с 15,7 тысячи год назад (сокращение на 1,7%), а поголовье лошадей уменьшилось до 9,0 тысячи с 9,1 тысячи (снижение на 0,3%).

В Татарстане в хозяйствах всех категорий содержится 18 миллионов 978,7 тысяч голов птицы, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Однако в месячном исчислении этот показатель сократился почти на 1,1%. Тем не менее, общее поголовье птицы всех видов увеличилось до 15 миллионов 651,9 тысяч голов, что на 19,3% больше по сравнению с 13 миллионами 117,8 тысячами, зафиксированными год назад.