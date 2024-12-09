Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Тартарстане на неделе ожидаются метели и -11 градусов

В прошедшие выходные дни в Республике Татарстан...

пг59

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Гидрометцентр Рт сообщает, что антициклон начнет отступать на восток, а с запада придёт атмосферный фронт, который принесёт с собой снег в Татарстан.

В прошедшие выходные дни в Республике Татарстан преобладала погода, обусловленная влиянием антициклона. В основном температура воздуха была умеренно низкой, без значительных осадков, а снежный покров в большинстве регионов был незначительным.

В течение наступившей недели ожидается усиление циклонической активности с периодическими снегопадами. В результате может образоваться снежный покров высотой от 10 до 15 сантиметров.

Прогноз погоды:

Вторник - 10 декабря

Ночью могут пройти сильный мокрый снег. Прогнозируются сильные метели, видимость снизится до 1000 метров и менее. Ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду. В ночное время температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов, а днём — от -1 до -6 градусов. На дорогах возможно образование снежных сугробов и накатов.

Среда и четверг - 11 и 12 декабря

В период прохождения атмосферных фронтов, связанных с северным циклоном, возможны небольшие и умеренные осадки в виде снега. 12 декабря ожидается мокрый снег.

В течение дня 11 декабря и ночью 12 декабря прогнозируется метель, сопровождающаяся сильным ветром, порывы которого могут достигать 15–18 м/с. Видимость ухудшится.

11 декабря температура воздуха составит: ночью — от -4 до -9 градусов, днём — от 0 до -4 градусов. 12 декабря ожидается: ночью — от 0 до -5 градусов, днём — от 0 до -3 градусов.

Предварительный прогноз на 13 и 14 декабря

На территории Татарстана будет наблюдаться воздействие тыловой части циклона, сопровождаемое северными ветрами. Временами будет идти снег, особенно 14 декабря, когда он будет идти вместе с сильным ветром и метелью. В ночное время температура воздуха будет варьироваться от -6 до -11 градусов, а днём — от -3 до -8 градусов.

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