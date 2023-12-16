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· Алина Алмакаева

В казанских дворах установят 175 евроконтейнеров для сбора отходов

В казанских дворах установят 175 евроконтейнеров для сбора отходов

bashinform.ru

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Региональный оператор УК "ПЖКХ" установит 175 евроконтейнеров для сбора отходов в каждом районе Казани. В рамках программы "Наш двор" уже половина необходимых емкостей для твердых коммунальных отходов была передана управляющим компаниям, а остальные будут размещены в каждом районе до конца текущего года.

Всего в этом году улучшение условий жизни коснется под сотни тысяч казанцев, благоустроив более 460 дворов многоэтажных домов. Также проведен капитальный ремонт более 530 000 квадратных метров дорожного покрытия, а подсветка была обеспечена за счет установки более 2,1 тысяч опор и более 3,2 тысяч светильников.

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