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В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

В то время как в Европе уже давно отказались от употребления определенных овощей из-за их потенциальной вредности для здоровья, в России они по-прежнему остаются популярными. Один из таких овощей - ревень. В Европе его практически не используют в кулинари

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В то время как в Европе уже давно отказались от употребления определенных овощей из-за их потенциальной вредности для здоровья, в России они по-прежнему остаются популярными. Один из таких овощей - ревень. В Европе его практически не используют в кулинарии, тогда как в России он все еще находит свое место на столах.

Ревень - это многолетнее растение, которое в России традиционно используют для приготовления компотов, варенья и пирогов. Однако в Европе его употребление сократилось из-за содержания в нем щавелевой кислоты, которая может негативно влиять на здоровье. Щавелевая кислота способна накапливаться в организме и приводить к образованию камней в почках, а также вызывать другие проблемы с почками и мочевыводящей системой.

Несмотря на это, в России ревень продолжает пользоваться популярностью. Многие считают его полезным из-за высокого содержания витаминов и минералов, таких как витамин C, калий и магний. Кроме того, ревень обладает приятным кисловатым вкусом, который придает блюдам особую пикантность.

Однако медики предупреждают, что употребление ревеня должно быть умеренным. Особенно осторожными следует быть людям с заболеваниями почек и мочевыводящей системы. Важно помнить, что листья ревеня содержат особенно высокую концентрацию щавелевой кислоты и их употребление категорически не рекомендуется.

Таким образом, несмотря на то, что в Европе ревень практически исчез с прилавков магазинов и из рецептов, в России он по-прежнему остается популярным овощем. Тем не менее, важно учитывать его потенциальную вредность и употреблять его с осторожностью.

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