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«В этом были виноваты сами мобилизованные»: депутат Госсовета Татарстана рассказал о проблемах прошедшей мобилизации

Депутат Госсовета Татарстана заявил о проблемах мобилизации осенью 2022
«В этом были виноваты сами мобилизованные»: депутат Госсовета Татарстана рассказал о проблемах прошедшей мобилизации

Яна Лаушкина

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шариеф в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором отметил, что объявление частичной мобилизации в сентябре 2022 года выявило ряд проблем. Он заявил, что было много ошибок и перегибов при выполнении планов по призыву. Мужчина напомнил о случаях с мобилизацией многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями. При этом депутат отмечает, что зачастую в этом были виноваты сами мобилизованные, которые не удосужились вовремя уведомить военкомат об изменениях в своей гражданской жизни.

На данный момент, напоминает Шариеф, был принят ряд законопроектов, которые направлены на то, чтобы исправить возникновение таких системных ошибок и перегибов. Депутат отметил, что всем потенциально попадающим под критерии частичной мобилизации, необходимо актуализировать свои данные в системе воинского учета:

  • Уточнить, стоите ли вы на учете в военкомате по месту прописки;
  • Предоставить сведения о всех изменениях, которые произошли у вас (получение высшего образование, наличие детей, семейное положение);
  • Пройти медкомиссию и собрать все необходимые документы и справки, которые подтвердят наличие хронических заболеваний. При наличии инвалидности или иных ограничений необходимо об этом также уведомить военкомат.
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