«В этом были виноваты сами мобилизованные»: депутат Госсовета Татарстана рассказал о проблемах прошедшей мобилизации

Депутат Госсовета Татарстана заявил о проблемах мобилизации осенью 2022

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шариеф в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором отметил, что объявление частичной мобилизации в сентябре 2022 года выявило ряд проблем. Он заявил, что было много ошибок и перегибов при выполнении планов по призыву. Мужчина напомнил о случаях с мобилизацией многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями. При этом депутат отмечает, что зачастую в этом были виноваты сами мобилизованные, которые не удосужились вовремя уведомить военкомат об изменениях в своей гражданской жизни.

На данный момент, напоминает Шариеф, был принят ряд законопроектов, которые направлены на то, чтобы исправить возникновение таких системных ошибок и перегибов. Депутат отметил, что всем потенциально попадающим под критерии частичной мобилизации, необходимо актуализировать свои данные в системе воинского учета: