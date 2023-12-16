В Челнах завершается украшение центральной елки

Горожане и гости Челны с нетерпением ждут открытия центральной елки на площади "Азатлык". В настоящее время заканчивается заливка катка, и скоро откроется прокат коньков.

К началу сезона каток практически готов. В нишах уложены гирлянды, которые будут светиться изнутри льда. По периметру уже установлены яркие лампочки, осталось только установить светящиеся фигуры и включить музыку.

С начала декабря на площадь "Азатлык" привозят ледяные кубы. Рабочие используют их для создания декоративных бортиков. Чтобы их скрепить, необходимо специальное соединение: снег смешивается с ледяной водой. Затем это соединение закладывается в щели, чтобы конструкция не развалилась. Открытие катка запланировано на 19 декабря в 18:00.