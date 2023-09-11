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· Полина Модестова

«Успел сделать все, что хотел»: начальник управления культуры и главный архитектор Нижнекамска покидают свой пост

В Нижнекамске покидают свой пост начальник управления культуры и главный архитектор
«Успел сделать все, что хотел»: начальник управления культуры и главный архитектор Нижнекамска покидают свой пост

pixabay

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В ближайшее время в Нижнекамске начальник управления культуры исполкома Гузель Мубаракшина и главный архитектор города Равиль Сафиуллин покинут свой пост, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Гузель Мубаракшина работала в исполкоме Нижнекамска на протяжении почти 12 лет. Сейчас она в отпуске, а официально покинет свою должность 18 сентября. Она рассказала, что довольная своей работой и назвала команду достойной, однако, с ее слов, в жизни бывают этапы, когда доходишь до определенного уровня и понимаешь, что нужно что-то менять. Она также намекнула, что покинет Нижнекамск, а ее опыт в управлении будет дальше служить в другом месте.

Равиль Сафиуллин проработал в исполкоме лишь год и для него эта неделя в должности главного архитектора является последней. Он отметил, что успел сделать все, что хотел, и доволен своей работой. Со слов Сафиуллина, он изначально ставил объем, который необходимо сделать. На данный момент главный архитектор находится в поиске нового места работы.

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