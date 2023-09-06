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· Михаил Ляпунов

Участники СВО и их дети получат новую важную льготу

Участники СВО и их дети получат новую важную льготу

csi-ugra.ru

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Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, и их дети получат новую важную льготу от государства. Если раньше дети и участники СВО могли поступить на бюджет в российские вузы, то сейчас речь идет и о подготовительных курсах.

Они будут для участников и их детей бесплатны, сообщает Минобрнауки.

Также участники СВО и их дети имеют возможность заменить платное обучение на бесплатное. Речь идет об образовании в государственных колледжах и вузах. Правда, есть одно но: для перевода не должно быть долгов по учебе и оплате за обучение.

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