Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

мультимедиа.минобороны.рф

Подписаться в Telegram

Известный математик и пророк Григорий Кваша провел сложные математические расчеты и выявил перспективу разрешения конфликта с Украиной.

Кваша утверждает, что именно 2023 год станет решающим. Он предвидит, что после 2025 года жители нашей планеты забудут о войнах, а Россия строить новый порядок - Русский мир, сообщает progorod76.

"Мы долгое время жили по законам старых пророков, будь то христианство, ислам или иудаизм. Сейчас nаметилось время, чтобы создать новые законы, и именно Россия будет их создавать", - уверен математик.

В свою очередь, астролог Александр Зараев предсказывает развал Америки и перестройку Китая в 2025 году.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Казани

день назад

3-летний малыш выпал с общего балкона с 17 этажа в Казани и разбился

служба уничтожения тараканов рязанский проспект

Новости Казани

день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Провожаем безумный 2023: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники

обучение проектированию мебели в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

день назад

В Казани у женщины требуют вернуть государству материнский капитал

Новости Казани

день назад

Казанский "Рубин" сыграл вничью с ЦСКА

Новости Казани

14 часов назад

В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе
Лонгриды
день назад

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

«12 человек отравились, 50 заблудились»: что стоит знать о сезоне грибов в Казани

Новости Татарстана

29 минут назад

«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане снизился процент младенческой смертности

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане уменьшилась естественная убыль населения почти на треть

Новости Казани

12 часов назад

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином»

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым
Новости Казани
день назад

В Казани попрощались с экс-депутатом Госсовета Разилем Валеевым

Новости Казани

14 часов назад

В Казани завершились ремонтные работы на Горьковском шоссе

Новости Казани

15 часов назад

Михаил Глухов Клуб завершает карьеру форварда в «Ак Барс»

Новости Казани

16 часов назад

Казани в доме Ушковой появится гостиница и три кафе
Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Работа везде: от кондитера до инженера-техника. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани