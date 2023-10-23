«СВО кончится»: чрезвычайный пророк-математик Григорий Кваша вычислил дату и назвал победителя

Известный математик и пророк Григорий Кваша провел сложные математические расчеты и выявил перспективу разрешения конфликта с Украиной.

Кваша утверждает, что именно 2023 год станет решающим. Он предвидит, что после 2025 года жители нашей планеты забудут о войнах, а Россия строить новый порядок - Русский мир, сообщает progorod76.

"Мы долгое время жили по законам старых пророков, будь то христианство, ислам или иудаизм. Сейчас nаметилось время, чтобы создать новые законы, и именно Россия будет их создавать", - уверен математик.

В свою очередь, астролог Александр Зараев предсказывает развал Америки и перестройку Китая в 2025 году.