Сумасшедший рост цен: бензин подорожал в цене на 24,2%. Дальше будет хуже

По оценкам экспертов, к осени этого году ожидается высокие темпы роста цен на бензин. Этому способствует ряд факторов, от ослабления рубля до инфляции, как отмечает аналитик Владислав Антонов. Кроме того, следует учесть рост оптовых цен на топливо и изменения в госрегулировании рынка.

"Власти стараются ограничить экспорт", - отмечает Антонов.

Цены на заправках уже вызывают удивление среди россиян, так как они увеличиваются каждую неделю в среднем на 0,2-0,8 рубля. Специалисты полагают, что к сентябрю цена на АИ-95 может превысить отметку в 50 рублей при текущих темпах роста.

Ожидается, что рост цен будет составлять от 3% до 5% сначала на оптовых рынках, а затем и в рознице, особенно на дизельное топливе.

Стоит отметить, что цены на топливо в период с декабря по август уже выросли на 5-6% или на 2-3 рубля за литр. Ежемесячно цены на бензин увеличиваются на 2%, а на дизельное топливо - на 1%, как сообщает Татарстанстат.