«Снизит социальную напряженность»: депутат из Татарстана предложил законопроект о сроках мобилизации

Депутат из Татарстана предложил законопроект о сроках мобилизации

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев внес в Госдуму законопроект, который устанавливает конкретные сроки службы мобилизованных, о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

Предполагается, что поправки будут внесены в статью 19 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Шарафиев подчеркнул, что данный законопроект был разработан в целях установления срока службы граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Депутат отметил, что в указе президента РФ об объявлении частичной мобилизации отсутствует информация о сроках службы мобилизованных граждан, а также основания их увольнения. Нет ничего об этом и в федеральном законе. А это, отмечает депутат, один из главных вопросов, который волнует как мобилизованных, так и их родственников. Он считает, что принятие закона позволит снизить социальную напряженность среди призванных в рамках частичной мобилизации и их родных, так как предусмотрит сроки прохождения военной службы.