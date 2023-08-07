Смогут бесплатно отдохнуть: в Татарстане хотят предоставить возможность ездить в лагеря детям участников СВО

Дети участников СВО из Татарстана будут бесплатно отдыхать в лагерях

В Татарстане хотят обеспечить бесплатным отдыхом в лагерях детей их семей мобилизованных. Республиканское Минмолодежи уже разработала соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана.

Отмечается, что бесплатный отдых и оздоровление для детей и молодежи предоставлять семьям, где один из родителей был мобилизован. Получат такую возможность и дети семей сотрудников МВД, Росгвардии и ФСБ, находящихся в зоне СВО.

Изменения будут внесены в постановление «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи». На данный момент они проходят антикоррупционную экспертизу. Предлагается,что изменен будет подпункт «Родительская плата за отдых и оздоровление детей и молодежи в лагерях, находящихся на территории Республики Татарстан, не взимается». Сообщается, что его дополнят абзацем, который будет посвящен детях из указанных семей.