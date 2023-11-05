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· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил тех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил тех, кто получает пенсию на банковскую карту

finabank.ru

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Сообщается о новой возможности, которая поможет российским пенсионерам более эффективно планировать свои финансовые расходы и уменьшить беспокойство. Согласно информации progorodsamara.ru, большое количество пожилых граждан России часто обращается в банк с тревогой, поскольку задержки при начислении пенсионных выплат на банковские карты не редкое явление.

Изменение даты получения пенсии происходит каждый месяц в зависимости от работы Социального фонда и банка. Однако, чтобы избавить пенсионеров от лишних переживаний, Сбербанк реализовал новую автоматическую функцию помощи. Теперь пенсионеры могут обращаться не в сам банк и не тратить время на очередях или ожидание ответа от оператора – все вопросы касательно пенсии будет отвечать робот-помощник. Достаточно позвонить на официальный номер Сбербанка 900.

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