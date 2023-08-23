С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

С сентября в России в силу нового постановления правительства о правилах оказания медпомощи на платной основе начнут действовать вплоть до 2026 года несколько иные положения.

Иностранцы заплатят за неотложку. А россияне получат несколько новых медицинских услуг, оплачивать которые придется из своего кармана.

Самим придется платить за медикаменты, которые не входят в перечень жизненно необходимых.

Пациентам придется оплатить спецпитание, не входящее в систему госгарантии.

Платной станет услуга персонального медпоста, если к тому нет показаний, информируют "Известия".

Анонимная помощь также станет платной.

Зато появится и большой плюс: с 1 сентября заключить с клиникой договор на платные услуги можно будет в режиме онлайн.