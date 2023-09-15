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Решение принято: будет ли вторая волна мобилизации в России?

Решение принято: будет ли вторая волна мобилизации в России?

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Телеграм-каналы продолжают обсуждать возможность проведения второй волны мобилизации в России. К примеру, российский блогер Алексей Живов поменял свою точку зрения на возможность мобилизации в этом году после того, как Шойгу подписал приказ о не годных к службе по контракту в период мобилизации.

Блогер отмечает, что опору будут делать все равно на ситуацию на фронте. Живов считает, что если и объявлять мобилизацию, то необходимо переходить и на военное положение.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник, утверждает, что мероприятия по второй волне мобилизации уже начались. Якобы необходимо уложиться в окно до начала кампании по выборам президента. Телеграм-канал называет цифру в 170-175 тысяч человек, которых могут мобилизовать. Из-за этого якобы могут перенести и дату начала осеннего призыва на 1 ноября.

Тот же телеграм-канал отмечает, что будут усилены меры для привлечения жителей России на контрактную службу. Якобы планируется набрать не менее 420 тысяч контрактников до конца 2023 года.

Телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источник, который близок к администрации президента и на человека в силовых структурах, отмечает, что мобилизация может начаться уже в 20-ых числах сентября.

Якобы новый призыв надо провести для ротации мобилизованных год назад.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России начали поиск сотрудников в военкоматы. Среди обязанностей: совершенствование вопросов мобилизационной подготовки и мобилизации.

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