Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

Придет 20 ноября и будет два дня подряд: синоптики резко изменили прогноз на конец месяца

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Согласно последним данным метеорологических специалистов, прогноз погоды на конец ноября готов. Жители России должны быть готовы к наступлению зимних холодов, которые придут с снегопадами и северными ветрами.

Согласно службе Gismeteo, уже с 18 ноября жители многих регионов страны почувствуют резкое понижение температуры, а также помимо этого столкнутся с суровыми морозными ветрами и снегопадами.

В центральной части Российской Федерации температура воздуха субботы опустится до отметки минус 7 градусов днем и до минус 5 градусов ночью. Однако ощущение будет настолько, как будто уровень термометра упал на 12 градусов ниже нуля, из-за сильных порывов холодного северного ветра.

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