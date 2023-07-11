Предоставят землю для ИЖС: в Татарстане участникам СВО могут начать бесплатно выдавать земельные участки

В Татарстане участникам СВО могут начать выдавать бесплатные земельные участки

В телеграм-канале «Оперштаб Татарстана (Мобилизация)» сообщили, что в республике участникам СВО могут начать выдавать бесплатные земельные участки.

Обязательное условия для его получение - претендент на участок должен имени звание Героя России или награду за заслуги, проявленные в ходе СВО, а также быть ветераном боевых действий. Отмечается также, что право на получение земли получат и члены семьи погибшего на СВО бойца.

Участок можно будет получить лишь один раз. Землю предоставляют для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Закон сейчас находится на антикоррупционной экспертизе. Он вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования.