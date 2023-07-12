Получат землю бесплатно: в Татарстане участники СВО могут стать владельцам земельного участка

В Татарстане участники СВО бесплатно получат земельные участки

В Татарстане участники спецоперации будут бесплатно получать земельные участки. Речь в данном случае идет о тех бойцах, которые были удостоены вания Героя России или награждены орденами за заслуги в СВО. Соответствующий данному решению законопроект был опубликован на портале правовой информации республики.

Согласно вышеуказанному документу, семья может получить один земельный участок независимо от количества человек в ней на праве общей долевой собственности. Обязательным условием в данном случае является лишь нахождение земли по месту жительства. Эти лица будут включена в специальный реестр.

Помимо этого, отмечается, что на землю смогут претендовать и семьи участников СВО, которые погибли в ходе боевых действий.