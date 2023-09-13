Почти три сотни на тысячу людей: в РТ уровень автомобилизации вырос в два с лишним раза

Уровень автомобилизации в Татарстане за 22 года вырос в 2 с лишним раза

В Татарстане на конец 2022 года на тысячу жителей приходилось 282,3 единицы личных легковых автомобилей. Как сообщает realnoevremya.ru, с 2000 года этот показатель вырос в 2,6 раза.

Наиболее высокий уровень автомобилизации в Татарстане за последние два десятилетия был зарегистрированы в 2018 году. Тогда на тысячу жителей приходилось 314,5 машины - это в 1,1 раза больше, нежели в конце прошлого года.

По официальным данным, в 2000 году уровень автомобилизации в РТ составлял 107,9 машины на тысячу татарстанцев, в 2005 году - 134,3, в 2010 году - 197,4. К концу 2020 года показатель достиг 289 машин на тысячу местных жителей, а к концу 2021 - 291,7.