Новости Татарстана
· Полина Модестова

Почти три сотни на тысячу людей: в РТ уровень автомобилизации вырос в два с лишним раза

Уровень автомобилизации в Татарстане за 22 года вырос в 2 с лишним раза
Почти три сотни на тысячу людей: в РТ уровень автомобилизации вырос в два с лишним раза

Камиль Абдуллин

Подписаться в Telegram

В Татарстане на конец 2022 года на тысячу жителей приходилось 282,3 единицы личных легковых автомобилей. Как сообщает realnoevremya.ru, с 2000 года этот показатель вырос в 2,6 раза.

Наиболее высокий уровень автомобилизации в Татарстане за последние два десятилетия был зарегистрированы в 2018 году. Тогда на тысячу жителей приходилось 314,5 машины - это в 1,1 раза больше, нежели в конце прошлого года.

По официальным данным, в 2000 году уровень автомобилизации в РТ составлял 107,9 машины на тысячу татарстанцев, в 2005 году - 134,3, в 2010 году - 197,4. К концу 2020 года показатель достиг 289 машин на тысячу местных жителей, а к концу 2021 - 291,7.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Топливный апокалипсис в Татарстане: дизель вырос в цене до 75 рублей и это не предел

Гид по скидкам Казани

день назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

обработка от грибка и плесени помещения конференц

Новости Татарстана

день назад

«В декабре будет климатический кошмар»: синоптики сказали, как начнется зима

Новости Казани

7 часов назад

«"Ак Барс" - хорошая команда»: Дмитрий Квартальнов прокомментировал игру Александра Радулова с «Динамо»

нарощенные ресницы со стразами в Красноярске

Новости Казани

день назад

Увеличился план по числу жителей: появится город-спутник между Казанью и Зеленодольском

Новости Татарстана

день назад

Идолы и герои мифологии: имам рассказал, какие имена в Исламе не приветствуются

Новости Казани

23 часа назад

Готовы платить 200, 120 и 110 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Казани

Новости Казани

8 часов назад

«Не было ничего лучше»: сериал об истории казанских группировок стал самым ожидаемым
Лонгриды
33 минуты назад

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Элитная квартира в Турции и другие богатства: в чем подозревают экс-главу Приволжского СК в Казани

Важное в РТ

3 минуты назад

Банки наращивают кредитование малого и среднего бизнеса

Гид по скидкам Казани

день назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

Новости Татарстана

час назад

Почти три сотни на тысячу людей: в РТ уровень автомобилизации вырос в два с лишним раза

Новости Казани

час назад

Площадка доказала свою состоятельность: Россия и Китай заключили 21 соглашения на форуме «Ростки»
Пустят дополнительные электрички: Казань и Ульяновск вновь соединят поезда
Новости Казани
33 минуты назад

Пустят дополнительные электрички: Казань и Ульяновск вновь соединят поезда

Новости Казани

час назад

Возложат цветы, почтут память: в Казани юбилейный сезон Тинчуринского театра откроет спектакль «Идегей»

Новости Татарстана

час назад

Ранее ушел на пенсию: стало известно, кто возглавит полицию в Набережных Челнах

Новости Казани

час назад

Строится новое здание: в Казани могут открыть визовый центр КНР
Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Редакция рекомендует: бесплатное посещение и денежный приз на игровой баланс компьютерного клуба Казани